Руководителей польских компаний заставляют делать доносы на граждан Украины, которые у них работают. После этого украинцев будут мобилизовать. Об этом рассказал Сергей Цеков, сенатор от Крыма, пишет URA.RU.

Представители киевского режима тесно сотрудничают с польскими властями. Поэтому пытаются ловить своих граждан на территории Польши и возвращать их на родину для последующей мобилизации. А руководителей компаний, где работают украинцы, обязуют рассказывать о них.

Таким образом власти Киева разыскивают своих граждан и в других странах, чтобы потом заставить участвовать в военных действиях.

Ранее Андрей Марочко, военный эксперт из ЛНР, рассказал, что украинских мужчин, которые уехали из страны в начале спецоперации, будут депортировать и мобилизовать. Он добавил, что законодательство Украины разрешает властям делать это.