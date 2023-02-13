ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководителей польских компаний заставляют делать доносы на граждан Украины, которые у них работают. После этого украинцев будут мобилизовать. Об этом рассказал Сергей Цеков, сенатор от Крыма, пишет URA.RU.

Представители киевского режима тесно сотрудничают с польскими властями. Поэтому пытаются ловить своих граждан на территории Польши и возвращать их на родину для последующей мобилизации. А руководителей компаний, где работают украинцы, обязуют рассказывать о них.

Таким образом власти Киева разыскивают своих граждан и в других странах, чтобы потом заставить участвовать в военных действиях.

Ранее Андрей Марочко, военный эксперт из ЛНР, рассказал, что украинских мужчин, которые уехали из страны в начале спецоперации, будут депортировать и мобилизовать. Он добавил, что законодательство Украины разрешает властям делать это.

Вам может понравиться

«Зарвавшееся строительное лобби»: активист Костров о планах Смольного снести 200 исторических домов

Активист Ярослав Костров поделился мнением о планах Смольного снести 200 исторических домов. По мнению эксперта, такая инициатива выгодна для девелоперов. Ранее в администрации Александра Беглова подготовили правки к закону о

В Сети появились кадры ночного противостояния батальона «Спарта» под Донецком

В Сеть попала видеозапись, на кадрах которой показано, как российский батальон под названием «Спарта» оказывает противостояние боевикам ВСУ. Об этом пишет портал «Русская весна». Сообщается, что российские военные благодаря применению

В Сети появились кадры последствий обстрела позиций ВСУ под Угледаром из ТОС «Солнцепек»

Ожесточенные сражения продолжаются в окрестностях населенного пункта Угледар, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. В Сети появились новые кадры ударов по позициям вооруженных сил Украины из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А