Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести массированный ракетный удар по населенным пунктам Донбасса, расположенным, как недалеко от линии фронта, так и в глубоком тылу. Под обстрел попали следующие города: Донецк, Макеевка, Мариуполь и Харцызск. Ночью над данными населенными пунктами была слышна работа российских систем противовоздушной обороны.

Сообщается о применение вооруженными силами Украины новых дальнобойных реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, которые недавно были поставлены киевскому режиму Соединенными Штатами Америки.

В небе над Мариуполем, расположенным в глубоком тылу, было слышно не менее 15 воздушных взрывов. Информации о разрушениях или жертвах на земле пока что нет. Еще около 15 взрывов прозвучало над остальными городами Донбасса. Власти ДНР сообщили, что массированный обстрел населенных пунктов республики со стороны ВСУ пришелся как раз на годовщину признания ДНР Российской Федерацией.