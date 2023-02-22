ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести массированный ракетный удар по населенным пунктам Донбасса, расположенным, как недалеко от линии фронта, так и в глубоком тылу. Под обстрел попали следующие города: Донецк, Макеевка, Мариуполь и Харцызск. Ночью над данными населенными пунктами была слышна работа российских систем противовоздушной обороны.

Сообщается о применение вооруженными силами Украины новых дальнобойных реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, которые недавно были поставлены киевскому режиму Соединенными Штатами Америки.

В небе над Мариуполем, расположенным в глубоком тылу, было слышно не менее 15 воздушных взрывов. Информации о разрушениях или жертвах на земле пока что нет. Еще около 15 взрывов прозвучало над остальными городами Донбасса. Власти ДНР сообщили, что массированный обстрел населенных пунктов республики со стороны ВСУ пришелся как раз на годовщину признания ДНР Российской Федерацией.

Вам может понравиться

Спикер ВВС Украины Игнат сообщил, какого оружия не хватает ВСУ для победы на фронте

Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», спикер украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат, выступая в эфире национального телемарафона, рассказал о том, какое именно вооружение необходимо получить ВСУ для победы на

Польские активисты в Варшаве сорвали встречу с участием украинской писательницы

В столице Польши разгорелся скандал, причиной которого стало выступление Оксаны Забужко. Это писательница из Украины, которая представляет «Украинскую повстанческую армию» (УПА – запрещенная в РФ экстремистская организация). Инцидент случился неделю

В Турции и Сирии были зафиксированы ярко-голубые вспышки в небе перед новым землетрясением

Как сообщает РИА Новости, местные жители одного из сирийских регионов, граничащего с территорией Турции, опубликовали в социальных сетях фото и видео ярко-голубой вспышки. Сообщается, что явление было замечено в небе