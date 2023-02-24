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Алексей Пушков, член Совфеда РФ, заявил, что если на Украину прибудут натовские летчики для управления боевыми истребителями, то это будет прямым доказательством того, что альянс стал участником украинского конфликта. конфликт.

Ранее Бен Уоллес, британский министр обороны, сообщил, что Лондон не будет отправлять Зеленскому истребители, поскольку для этого потребуется отправка вместе с самолетами пилотов и технического персонала.

Пушков отметил, что проблема заключается не в том, что НАТО может прислать Киеву истребители, а в том, что участие западных экипажей в боях будет означать, что НАТО станет полноценным участником конфликта.

Сенатор добавил, что программа обучения украинских летчиков для работы на западных истребителях очень длительная.

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