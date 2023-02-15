Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На официальной странице известного психолога Сатья Даса в одной из социальных сетей был размещен пост с извинениями из-за скандала, который произошел во время его семинара в Великом Новгороде.

Напомним, что известный психолог, лектор и автор книг по психологии и воспитанию детей Сатья Дас ударил женщину, присутствующую на его групповом занятии, сумкой по голове. По словам очевидцев, женщина вела себя вызывающе, постоянно выкрикивая с места провокационные вопросы. Данный инцидент произошел 12 февраля.

В своей публикации психолог Сатья Дас написал о том, что данный инцидент произошел из-за накопленной усталости, напряжения от беседы со слушательницей, пытавшейся сорвать лекцию, и переживания за тех участников семинара, которые пришли за ответами на свои вопросы, а не для того, чтобы стать свидетелями словесной перепалки.

При этом Дас отметил, что он сожалеет о случившемся, так как такое поведение недопустимо ни при каких обстоятельствах. Поэтому он приносит свои публичные извинения и постарается сделать так, чтобы данные инцидент стал точкой роста для него и его команды.

Вам может понравиться

Лучший город Земли имеет худшего губернатора: петербуржцы о лидерстве Беглова в антирейтинге АСИ

Жители Петербурга активно дискутируют в соцсетях о результатах исследования АНО «Агентство социальной информации» (АСИ). В соответствующем рейтинге Александра Беглова признали худшим губернатором в новейшей истории мегаполиса. Напомним, в январе текущего

Капитан Гундаров прокомментировал подрыв моста в Одесской области катером-камикадзе ВС РФ

Военный эксперт и капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» дал свой комментарий, касательно подрыва моста в Одесской области российским беспилотным катером-камикадзе. По

The War Zone: вертолеты Ми-17 НОАК начали оснащать совершенными средствами защиты

Вооруженные силы КНР активно закупали российские вертолеты на протяжении последних десятилетий. Даже после разработки своих собственных винтокрылых машин министерство обороны Китая не отказалось от покупки российских вертолетов из-за их высокой