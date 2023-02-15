На официальной странице известного психолога Сатья Даса в одной из социальных сетей был размещен пост с извинениями из-за скандала, который произошел во время его семинара в Великом Новгороде.

Напомним, что известный психолог, лектор и автор книг по психологии и воспитанию детей Сатья Дас ударил женщину, присутствующую на его групповом занятии, сумкой по голове. По словам очевидцев, женщина вела себя вызывающе, постоянно выкрикивая с места провокационные вопросы. Данный инцидент произошел 12 февраля.

В своей публикации психолог Сатья Дас написал о том, что данный инцидент произошел из-за накопленной усталости, напряжения от беседы со слушательницей, пытавшейся сорвать лекцию, и переживания за тех участников семинара, которые пришли за ответами на свои вопросы, а не для того, чтобы стать свидетелями словесной перепалки.

При этом Дас отметил, что он сожалеет о случившемся, так как такое поведение недопустимо ни при каких обстоятельствах. Поэтому он приносит свои публичные извинения и постарается сделать так, чтобы данные инцидент стал точкой роста для него и его команды.