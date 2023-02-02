Постоянное пребывание в одиночестве очень пагубно влияет на здоровье человека. Об этом сообщил врач функциональной медицины и клинический психолог Антон Поляков. Он отметил, что одиночество способно вызвать стрессовое состояние организма.

Специалист рассказал, что в состоянии стресса происходит чрезмерный выброс такого гормона, как кортизол. В итоге повреждается гипокампальная извилина, которая отвечает за концентрацию внимания. По итогу, у человека резко снижается память.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются люди, страдающие одиночеством – это регулярное переедание. Повышение уровня все того же кортизола приводит к постоянному ощущению голода. Именно поэтому одиночество может спровоцировать резкий набор веса, что может привести к ожирению.

Поляков также подчеркнул, что одинокие люди очень часто испытывают тревогу и даже панические атаки. Это происходит из-за снижения нейромедиаторов, которые отвечают за настроение. Поэтому, эксперт рекомендует людям искать позитивные стороны в любой ситуации и стараться не сводить общение с людьми к минимуму.