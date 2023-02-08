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Как сообщает в своем материале издание ProNews, еще два месяца тому назад обустроенные линии обороны российских войск были только на некоторых участках Луганского и Донецкого фронтов.

Теперь же вооруженные силы Российской Федерации, что хорошо просматривается на спутниковых снимках, создали несколько линий обороны, начиная c левого берега Днепра, далее вдоль всей линии фронта и заканчивая границей с Белоруссией.

Сообщается, что таким образом российская армия подготовилась к достойной встрече с немецкими танками Leopard 2, британскими Challenger 2, французскими легкими танками AMX-10 и американскими бронемашинами M-2 Bradley.

Теперь для прорыва обустроенной линии обороны противнику потребуется собрать пятикратно превосходящее количество личного состава и военной техники на одном участке фронта, чтобы иметь хотя бы теоретические шансы на успех.

При этом Россия активно нарастила выпуск ПТРК «Корнет» и «Метис», которыми массово вооружили передовые отряды российской армии в зоне СВО. При этом военные аналитики уверены, что создав оборонительные рубежи, российская армия не отказалась от идеи пойти в широкомасштабное наступление.

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