Украинская газета «Правительственный курьер» выпустила материал о том, что генеральная прокуратура Украины предъявила российскому бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны и совершении агрессивных действий против Украины.

При этом украинские прокуроры решили вызвать российского бизнесмена Евгения Пригожина на допрос. Они потребовали от основателя частной военной компании «Вагнер» явиться в генеральную прокуратуру Украины, расположенную в Киеве, через две недели для того, чтобы получить уведомление о предъявлении ему обвинений, дачи показаний и проведении всех «необходимых следственных действий».

Напомним, что еще в 2021 году Служба безопасности Украины вызвала министра обороны Российской Федерации для осуществления «следственных действий». Сообщалось, что Шойгу должен явиться 20 июля 2021 года в Мариуполь, чтобы получить письменное подозрение.