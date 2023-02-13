Как сообщает издание «Аргументы и факты», российские штурмовики продолжают продвижение по городу Артемовску (украинское название Бахмут). Подразделения группы «Вагнера» уже смогли закрепиться еще в одном из юго-западных районов населенного пункта – Буденовке.

К юго-западу от Артемовска «музыканты» продолжают штурм возле населенного пункта Ивановское. На данный момент там происходят ожесточенные сражения. На трассе Артемовск-Константиновка между населенными пунктами Ивановское и Ступочки украинские боевики уничтожили мост, пролегавший через канал Северский Донец-Донбасс. Данный путь полностью простреливался российской артиллерией, поэтому ВСУ и решили его подорвать.

В ближайшее время может уже начаться потепление, что приведет к распутице на полях. А это серьезно повлияет на снабжение украинской группировки в Артемовске, тем более, что практически все пути в город контролируются российской армией. Также сообщается, что в Угледаре идут ожесточенные позиционные бои. Российским бойцам удалось уже закрепиться внутри города.