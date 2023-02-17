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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб, военнослужащие украинской армии могут покинуть передовые позиции на одном из участков фронта на Запорожском направлении из-за плохого снабжения и низкого морального духа.

Представитель российских спецслужб заявил о том, что недовольство в рядах украинской армии растет на фоне бездарного командования и плохого материального обеспечения. Украинские солдаты вынуждены просить продукты и медикаменты у местного населения из окрестных населенных пунктов. На фоне данных событий украинские военнослужащие начали обсуждать между собой вопрос об оставлении передовых позиций.

Российские спецслужбы получили данную информацию от местных жителей и от некоторых военнослужащих украинской армии, которые несут службу на Запорожском направлении. Также они сообщили о том, что большое количество украинских солдат, получивших ранения, погибают из-за несвоевременного оказания первой медицинской помощи.

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