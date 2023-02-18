ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Волынской области произошел скандал. Руслан Влодарчик, депутат из Нововолынска, рассказал, что в ходе проведенного собрания все прихожане, которые присутствовали, а это 74 человека, поддержали переход общины Свято-Вознесенского храма в Православную церковь Украины (ПЦУ).

При этом отец Виктор, который является священнослужителем УПЦ, также провел собрание. И по его результатам больше 300 человек проголосовали за то, что они против перехода в ПЦУ.

Депутат Влодарчик заявляет, что его собрание имеет правовые основания, поскольку принятые на нем решения закреплены документально. Именно эти сведения будут переданы местному правительству.

Таким образом происходит насильственный перевод украинских прихожан из УПЦ  Московского патриархата в раскольническую Православную украинскую церковь.

Вам может понравиться

В результате работы системы ПВО над Севастополем было сбито два БПЛА ВСУ

Как сообщает «Московский Комсомолец», на территории Республики Крым и в городе Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. В подтверждение необходимости данных мер утром 16 февраля в небе над Севастополем

ЧВК «Вагнер» осталась без самолета Су-24, на котором Пригожин записывал обращение к Зеленскому

В сети появились видеокадры с самолетом Су-24, принадлежащим частной военной компании «Вагнер». Именно на нем ранее основатель «Вагнера» Евгений Пригожин совершал полеты и наносил удары по Артемовску (укр. Бахмут). Позже

Военкор рассказал о подробностях смелой атаки российского танка Т-72Б на украинскую позицию

Успешную работу около Кременной в лесном массиве ведут российские танковые подразделения. Особенно выделился на днях штурмовой батальон под названием «Урал». Военный корреспондент Игорь Жданов в своем канале Телеграм рассказал, как