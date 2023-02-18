В Волынской области произошел скандал. Руслан Влодарчик, депутат из Нововолынска, рассказал, что в ходе проведенного собрания все прихожане, которые присутствовали, а это 74 человека, поддержали переход общины Свято-Вознесенского храма в Православную церковь Украины (ПЦУ).

При этом отец Виктор, который является священнослужителем УПЦ, также провел собрание. И по его результатам больше 300 человек проголосовали за то, что они против перехода в ПЦУ.

Депутат Влодарчик заявляет, что его собрание имеет правовые основания, поскольку принятые на нем решения закреплены документально. Именно эти сведения будут переданы местному правительству.

Таким образом происходит насильственный перевод украинских прихожан из УПЦ Московского патриархата в раскольническую Православную украинскую церковь.