Российский предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о ликвидации Зелинского в окрестностях населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск). Документы с такой фамилией были обнаружены у одного из убитых военнослужащих вооруженных сил Украины.

По словам Пригожина, при штурме одной из позиций вооруженных сил Украины в населенном пункте Бахмут был ликвидирован украинский боец по имени Зелинский Сергей Александрович. Фамилия убитого военнослужащего ВСУ всего лишь одной буквой отличается от фамилии действующего украинского президента, которого часто называют «кровавым комиком» из-за его прошлой успешной карьеры в КВН и провальной политике в реальной жизни. При этом отчество бойца полностью идентично президентскому.

Пригожин сообщил, что у одного из солдат вооруженных сил Украины был обнаружен вот такой «забавный документ». Сообщается также, что ликвидированный украинский солдат также родился в городе Кривой Рог, только на шесть лет раньше Владимира Зеленского.