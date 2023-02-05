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Евгений Пригожин, основатель российской военной компании «Вагнер», рассказал, что в северных районах Артемовска (укр. Бахмут) идут ожесточенные городские бои за каждую улицу. Об этом написала пресс-служба ЧВК в своем канале Телеграм.

Пригожин отметил, что в настоящий момент украинские вооруженные силы никуда не отступают. Он заявил, что украинцы бьются до последнего. В северной части города идут тяжелые боевые действия за каждый дом, за каждый лестничный пролет, за каждую улицу.

Российские военные начали специальную военную операцию на территории Украины в феврале 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

Ранее Андрей Гурулев, представитель российской Госдумы по вопросам обороны, рассказал, что украинские ВС несут серьезные потери под Марьинкой и Артемовском.

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