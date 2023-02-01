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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о своем обращении к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову касаемо лишения Александра Невзорова (признан иностранным агентом), принадлежащей ему компании «Метроном». По словам Пригожина, данная фирма приносит Невзорову ежегодный доход в размере 700 миллионов рублей.

Пресс-служба компании «Конкорд» приводит слова Пригожина, который заявил, что будет настаивать на том, чтобы бизнес на территории России у Невзорова был отобран, а точнее – компания «Метроном», занимающаяся размещением рекламы в метро. «Понятно, вы уже пожалели, что позарились на деньги из-за рубежа, потому что потеря российского бизнеса более болезненна», отметил глава ЧВК.

Основатель «Вагнера» в своем заявлении подчеркнул, что Невзорову следует вернуться в Россию, чтобы отбыть назначенный ему заочный срок до тех пор, «пока я вас не заберу. А после этого, записавшись добровольцем на СВО, с оружием в руках пойти на Бахмут».

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