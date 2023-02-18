Во время своего очередного видеообращения украинский лидер Владимир Зеленский заявил о том, что в настоящее время прорабатывается вопрос о снятии табу на поставки дальнобойных ракет для вооруженных сил Украины. Данное обращение было опубликовано в Телеграм-канале украинского президента.

Зеленский уточнил, что танковая коалиция для Украины уже была создана, хотя ранее об этом не могло идти и речи. А в настоящий момент уже идут переговоры о снятии табу на поставки дальнобойных ракет для украинской армии.

Как следует из заявления украинского президента, уже на сегодняшний день можно увидеть, как артиллерия ВСУ начала работать более точно и мощно. Поэтому западные партнеры Киева пришли к выводу о необходимости начала формирования авиационной коалиции для снабжения Украины. Зеленский подчеркнул, что поставки Украине авиации и дальнобойных ракет положительно повлияют на общемировую безопасность.

Напомним, что бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер сообщил о том, что мирные переговоры невозможно начать до момента осознания Киевом суровой реальности, которая заключается в том, что ВСУ не смогут одержать победу над российской армией.