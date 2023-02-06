ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вся Италия разделилась на два противоборствующих лагеря и причиной этому стал украинский президент Владимир Зеленской, пишет РИА Новости. Так, на 7 февраля запланировано проведение музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

Часть итальянского общества заявила, что в финале конкурса не должно быть видеообращения Зеленского. Другая же часть, наоборот, не против политической составляющей.

В стране создали петицию, которая призывает ввести запрет на пропаганду войны в ходе музыкального фестиваля. Сейчас в документе собрано около 90 тысяч подписей итальянцев. Будет проведен и манифест. Итальянские службы безопасности опасаются того, что митингами воспользуются преступники для проведения терактов.

По данным опроса, 52% опрошенных итальянцев выступают против отправки оружия на Украину, а 40% считают, что Киев необходимо поддерживать.

Вам может понравиться

Responsible Statecraft: Украинский конфликт всё больше движется к «корейскому исходу»

Предстоящая в июле 70-летняя годовщина перемирия в Корее может оказать влияние на возможность «замораживания» нынешнего конфликта на Украине. Сайт Responsible Statecraft (принадлежит американскому аналитическому центру Quincy Institute) отметил возможные преимущества

Вооруженные силы России получат систему распознавания малогабаритных беспилотников

Российские специалисты ведут работу над созданием системы, которая будет опознавать свои и чужие малые беспилотники. Об этом рассказали на тв-программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Алексей Егоров, ведущий телепрограммы, рассказал,

Слуцкий: Украина отказывается от переговоров из-за давления Запада

Глава комитета Госдумы по международным делам, член переговорный группы Леонид Слуцкий заявил, что киевское руководство отказывается от переговоров по достижению мира из-за политики Запада, который намерен продлить конфликт на Украине.