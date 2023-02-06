Вся Италия разделилась на два противоборствующих лагеря и причиной этому стал украинский президент Владимир Зеленской, пишет РИА Новости. Так, на 7 февраля запланировано проведение музыкального фестиваля в Сан-Ремо.

Часть итальянского общества заявила, что в финале конкурса не должно быть видеообращения Зеленского. Другая же часть, наоборот, не против политической составляющей.

В стране создали петицию, которая призывает ввести запрет на пропаганду войны в ходе музыкального фестиваля. Сейчас в документе собрано около 90 тысяч подписей итальянцев. Будет проведен и манифест. Итальянские службы безопасности опасаются того, что митингами воспользуются преступники для проведения терактов.

По данным опроса, 52% опрошенных итальянцев выступают против отправки оружия на Украину, а 40% считают, что Киев необходимо поддерживать.