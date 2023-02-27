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Президент Чехии Петр Павел заявил, что возможным сценарием завершения украинского конфликта станет вынужденная уступка украинских территорий в пользу России. Соответствующую информацию передает РИА Новости.

Павел отметил, что для возвращения всех утраченных Украиной территорий нужно будет заплатить слишком высокую цену в виде человеческих жизней. Поэтому некоторые сценарии будут заключатся именно в том, что придется отказаться от этих территорий.

Чешский лидер уверен, что в любом случае украинцам необходимо готовиться к различным сценарием. Ведь другой вариант – это длительные боевые действия. Но, несмотря на высказанное мнение, Петр Павел подчеркнул, что он ни в коем случае не призывает Украину идти на уступки.

ВС России продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины. Основной задачей СВО является защита мирных граждан республик Донбасса, которые на протяжении 8 лет страдали от нападок со стороны украинских боевиков.

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