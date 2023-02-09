Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, заявил, что его страна живет ради того, чтобы одержать победу над Москвой и это стало смыслом жизни. Его процитировало итальянское издание Corriere della Sera.

Со слов Моравецкого, поражение Москвы является главной целью не только для Польши, но и для всей Европы. Также политик одобрил решение властей Германии отправить на Украину танки Леопард 2 и заявил, что пусть лучше они придут в Киев поздно, чем вообще никогда.

Ранее появилась информация, что сроки поставок германской военной техники на Украину могут быть сорваны. Указывается, что по этой причине Берлин обратился к главам стран Евросоюза, чтобы они определились с числом отправляемых боевых танков до завершения текущей недели.