ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Московский комсомолец», обнаружено письмо экс-заместителя Генри Киссенджера Лоуренса Иглбергера. Напомним, что Киссенджер являлся Госсекретарем США и советником американского президента по национальной безопасности в период с 1969 по 1975 годы.

Иглбергер написал, что существуют потенциальные опасности, включающие в себя вооруженный конфликт между Россией и любым другим государством, находящимся на ее периферии. Причем самым невероятным, но самым опасным может стать конфликт России с Украиной.

Кроме этого в «пророческом» письме Иглберга есть еще некоторые прогнозы, касаемо РФ и США. Он пишет, что от направления развития России зависит возможность возникновения долгосрочной угрозы для американских интересов. Поэтому экс-заместитель Киссенджера советует новой администрации вести политику в отношении России таким образом, чтобы иметь возможность открывать зарубежные рынки в тех сферах, где россияне смогут составить конкурентоспособность.

Вам может понравиться

Российские минометчики группировки «Отважных» ликвидировали бойцов ВСУ в окрестностях Макеевки

На территории ДНР продолжаются ожесточенные сражения, направленные на восстановление территориальной целостности республики. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы очередные кадры ликвидации военнослужащих украинской армии в районе населенного

США планируют ввести пошлину в 200% на алюминий из России

Власти Соединенных Штатов Америки решили ввести пошлину размером в 200% на алюминий, поставки которого идут из России. Информацию сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Известно, что Вашингтон рассматривал этот

Полковник запаса рассказал, что Киев может атаковать Москву квадрокоптерами

Сергей Хатылев, полковник запаса, ранее служивший в российских ВВС, рассказал, что Украина может атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые установлены на автомобилях. Об этом пишет URA.RU. Военный эксперт