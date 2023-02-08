Как сообщает издание «Московский комсомолец», обнаружено письмо экс-заместителя Генри Киссенджера Лоуренса Иглбергера. Напомним, что Киссенджер являлся Госсекретарем США и советником американского президента по национальной безопасности в период с 1969 по 1975 годы.

Иглбергер написал, что существуют потенциальные опасности, включающие в себя вооруженный конфликт между Россией и любым другим государством, находящимся на ее периферии. Причем самым невероятным, но самым опасным может стать конфликт России с Украиной.

Кроме этого в «пророческом» письме Иглберга есть еще некоторые прогнозы, касаемо РФ и США. Он пишет, что от направления развития России зависит возможность возникновения долгосрочной угрозы для американских интересов. Поэтому экс-заместитель Киссенджера советует новой администрации вести политику в отношении России таким образом, чтобы иметь возможность открывать зарубежные рынки в тех сферах, где россияне смогут составить конкурентоспособность.