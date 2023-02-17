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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что на передовой зенитно-ракетные комплексы линейки «Тор» могут обеспечивать прикрытие от угрозы с воздуха небольших важных объектов, находящихся в радиусе нескольких десятков километров.

Во время международной выставки Aero India 2023, проходившей в Бангалоре, Михайлов сообщил, что автономный боевой модуль линейки «Тор» можно установить на любую платформу, подходящую по максимальной нагрузке и габаритам зенитно-ракетного комплекса.

По его словам, зенитно-ракетный модуль «Тор-М2КМ» можно установить, например, на подходящую железнодорожную платформу или крышу здания. После этого работа комплекса происходит полностью в автономном режиме. Радар комплекса может самостоятельно обнаруживать цели, после чего совершать пуск ракеты для перехвата.

Михайлов добавил, что разработка подобного автономного комплекса займет огромное количество времени, поэтому его проще купить у Российской Федерации. Сообщается, что данный комплекс вместе с ракетами 9М331Д вызвали огромный интерес на индийской выставке Aero India 2023.

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