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Как сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на Телеграм-канал «Старше Эдды», снайперские пары 144-й мотострелковой дивизии справились на отлично во время своего очередного боевого задания. Согласно данным ТГ, два украинских боевика были ликвидированы, а трое получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что украинская сторона на протяжении нескольких часов вела непрерывный огонь по лесополосе, где, по ее сведениям, находились российские снайперы. Автор поста подчеркнул, что российские военные благополучно вышли из-под обстрелов, вынудив противника растратить большое количество боеприпасов «впустую».

Снайперские пары 144-й мотострелковой дивизии, выполнившие успешно боевое задание, были сформированы из мобилизованных бойцов. Отмечается, что российские стрелки использовали тактическую снайперскую винтовку «Сталинград» и снайперскую винтовку «Счетчик». Заявленная максимальная дальность эффективной стрельбы ТСВЛ-8 «Сталинград» – 1600 метров. Дальность эффективного ведения огня винтовки «Счетчик» составляет 1400 метров.

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