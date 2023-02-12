Товарооборот между Российской Федерацией и Саудовской Аравией уже в обозримой перспективе должен составить не менее 5 миллиардов долларов. Об этом во время своего интервью для РИА Новости заявил российский посол в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

По словам Козлова, несмотря на тот факт, что за период с января по ноябрь 2022 года товарооборот между двумя странами снизился, составив всего 1,6 млрд долларов, в последнее время наметилась позитивная динамика. Российский посол отметил, что Москва видит в Эр-Рияде перспективного торгово-экономического партнера, роль которого в глобальных и региональных делах постоянно возрастает.

Также Козлов отметил, что Саудовская Аравия и Россия в перспективе могут стать и стратегическими партнерами, так как страны постоянно поддерживают доверительный диалог на самом высоком уровне. Посол РФ в Саудовской Аравии напомнил, что только за 2022 год Владимир Путин провел четыре телефонных разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.