Посол КНР в Европейском союзе Фу Цин во время интервью для китайской государственной газеты Global Time заявил, если коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки ставит перед собой цель добиться полной победы над Российской Федерацией, то весь мир ждет очень жестокий и затяжной конфликт.

По словам китайского посла в ЕС, если лидеры западных стран хотят одержать победу над Россией, то боевые действия на территории Украины перерастут в длительную конфронтацию, которая несет огромные риски для всех стран мира.

Также китайский дипломат отметил, что агрессивная риторика Запада о необходимости превращения России во второсортную страну и мирового изгоя, несут огромную опасность для мировой безопасности, так как полностью исключают возможность начала мирных переговоров по остановке эскалации украинского конфликта.

Ранее российский президент Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному Собранию отметил, что победить Россию на поле боя невозможно.