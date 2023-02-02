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Видео с уничтоженной авиационной техникой вооруженных сил Украины на одном из аэродромов было выложено в Сети. Как можно судить по опубликованным кадрам, повреждения получили не только инфраструктура аэродрома, но также и военные самолеты ВВС Украины.

На опубликованной видеозаписи видно, как военнослужащий украинской армии идет по территории одного из аэродромов, по которому был нанесен ракетный удар вооруженными силами Российской Федерации. Моно рассмотреть перевернутые украинские истребители МиГ-29 и посеченные осколками бомбардировщики Су-24.

Вероятнее всего данная видеозапись показывает последствия одного из ракетных ударов первого этапа специальной военной операции, однако точного местоположения и даты съемки не приводится. Стоит отметить, что несмотря на масштабные разрушения аэродромов и авиационной техники, ВСУ при помощи западных партнеров все еще сохранили возможность использовать свою боевую авиацию.

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