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В акватории Днепра начались испытания бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М», который должен войти в состав военно-морских сил Украины в качестве флагмана так называемого «москитного флота».

Артиллерийский речной бронекатер проекта «Гюрза-М» проходит ходовые испытания в акватории реки Днепр недалеко от судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», на мощностях которого он и был построен. В состав речного флота вооруженных сил Украины данный катер войдет под названием «Буча». Однако о дате окончания ходовых испытаний не сообщается.

Разработкой проекта бронекатера занималось украинское предприятие «Казенный исследовательско-проектный центр кораблестроения», расположенное в Николаеве. Экипаж речного артиллерийского катера составляет пять человек. При этом заявленная скорость составляет 25 узлов, а запас хода и автономность плавания составляют 700 морских миль и пять суток соответственно.

Напомним, что часть таких бронекатеров было уничтожено во время освобождения Мариуполя, а несколько единиц оказались в руках российских военнослужащих.

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