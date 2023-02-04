Антониу Кошта, португальский премьер-министр, заявил, что его страна не будет отправлять в Киев танки Леопард 2. Об этом проинформировал ресурс Nascer do SOL, ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве.

В сообщении говорится, что португальские танки будет можно использовать только для обучения военных с Украины, но Киеву они переданы не будут. Таким решением португальский премьер противоречит заявлениям глав МИД и Минобороны страны, которые ранее сказали, что боевая техника будет отправлена в помощь Зеленскому.

При этом в военных кругах Португалии отмечают, что неизвестно, почему глава правительства принял такое решение. Предполагается, что он хочет избежать враждебных отношений с Москвой либо просто не желает лишних расходов для своей страны.