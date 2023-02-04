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Бывший государственный секретарь США Майк Помпео во время интервью с BBC заявил, что в если бы на выборах президента США в 2020 году победу одержал бы Дональд Трамп, то лидер Российской Федерации Владимир Путин не начал бы СВО на территории Украины.

По его словам, администрация бывшего президента Дональда Трампа знала, как поступить, чтобы не допускать эскалации конфликтов. Помпео напомнил, что Россия смогла включить в свой состав Крым при президенте-демократе Обаме, а СВО началось при правлении представителя демократической партии Джозефа Байдена.

Также Майк Помпео заявил, что рассматривает возможность участвовать в выборах президента Соединенных Штатов Америки, которые должны состояться в 2024 году. Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп уже выдвинул свою кандидатуру на предстоящие выборы и заявил, что знает как завершить боевые действия на украинской территории течение одних суток. Также он выразил мнение, что дальнейшая эскалация ситуации на Украине может привести к мировому конфликту.

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