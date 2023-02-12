ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Польши Анджей Дуда во время своего интервью для французской газеты Le Figaro заявил о том, что вооруженные силы Российской Федерации могут одержать победу на Украине, в случае промедления Западом с военными поставками для украинской армии.

Дуда сообщил, что если коллективный Запад не поторопится с отправкой военной техники на территорию Украины в ближайшие недели, то российский президент Владимир Путин сможет одержать победу. При этом польский лидер добавил, что, в таком случае, еще неизвестно где Путин решит остановиться.

Французская журналистка попросила прокомментировать Анджея Дуду результаты опроса среди представителей Республиканской партии США, которые согласны на мирное урегулирование боевых действий в обмен на предоставление части украинских территорий для России. Польский президент заявил, что принимать такие сложные решение вправе только народ Украины. При этом он добавил, что если кто-то согласен обменять территории на мир, то вполне может уступить «свою территорию».

Вам может понравиться

Америка устроила диверсию на «Северных потоках» для разрыва связи России и Германии

Гуннар Бек, депутат Европейского парламента, заявил о цели властей Америки при разрушении газопроводов «Северный поток». По мнению Бека, страны Запады не заинтересованы, чтобы расследование ЧП на газопроводах проводилось в открытом

Генерал армии Великобритании Джонс заявил, что ВС РФ могут вскоре захватить Артемовск, Харьков и Запорожье

Издание Express в своем материале со ссылкой на генерала вооруженных сил Великобритании Руперта Джонса сообщает о том, что вооруженные силы Украины уже в ближайшем будущем могут потерять несколько областных центров

Военкор Сладков рассказал, почему ВС РФ начали эвакуировать население Угледара

Военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил о том, что эвакуация мирного населения Угледара российскими войсками проводится ради сохранения жизней как можно большего числа гражданских лиц. По