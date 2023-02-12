Президент Польши Анджей Дуда во время своего интервью для французской газеты Le Figaro заявил о том, что вооруженные силы Российской Федерации могут одержать победу на Украине, в случае промедления Западом с военными поставками для украинской армии.

Дуда сообщил, что если коллективный Запад не поторопится с отправкой военной техники на территорию Украины в ближайшие недели, то российский президент Владимир Путин сможет одержать победу. При этом польский лидер добавил, что, в таком случае, еще неизвестно где Путин решит остановиться.

Французская журналистка попросила прокомментировать Анджея Дуду результаты опроса среди представителей Республиканской партии США, которые согласны на мирное урегулирование боевых действий в обмен на предоставление части украинских территорий для России. Польский президент заявил, что принимать такие сложные решение вправе только народ Украины. При этом он добавил, что если кто-то согласен обменять территории на мир, то вполне может уступить «свою территорию».