Как сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста пророссийского подполья Николаева, польскими наемниками в области было совершено изнасилование несовершеннолетней девушки. А полиция при этом бездействует – расследование по данному делу даже не открыто.

По словам николаевского подпольщика, наемники из Польши находятся в Очакове и Рыбаковке Николаевской области. Надругательство над несовершеннолетней девочкой было совершено на минувшей неделе. Активист отметил, что полиция отказывается открывать дело по совершению подобных преступлений иностранными военными уже не впервые. По его словам, подобные приказы в местные органы правопорядка поступили из Киева.

Еще в декабре активист николавеского подполья заявлял, что иностранные наемники уже неоднократно совершали преступления против мирного населения, включая изнасилования местных девушек. Однако полицейские даже не возбуждают уголовные дела по этому поводу.

Напомним, что украинские военнопленные также заявляли о применении физического насилия польскими наемниками в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины.