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Польша, несмотря на все свои заявления, продолжает закупки нефти из России и получает ее по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет «РГ», ссылаясь на данные германского издания Frankfurter Allgemeine.

По информации источника, на недавнем совещании, где собрались послы стран ЕС, Бьорн Зайберт, занимающий пост главы аппарата ЕК, заявил, что одна из стран Евросоюза не отказалась от поставок российской нефти. Он добавил, что с этой страной будут проведены переговоры относительно нарушения.

Нефтепровод «Дружба» поставляет нефть в Германию и Польшу. Немецкие власти с января отказались от поставок. Власти Польши также обещали, что остановят закупки, но при этом продолжают пользоваться российской нефтью.

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