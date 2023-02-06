Польские власти заявили, что уже в следующем месяце начнут устанавливать инновационный электронный забор на границе с российской территорией, а именно с Калининградской областью. Об этом рассказывает Polskie Radio.

В сообщении говорится, что на данный момент готовится проект, который подрядчик представит руководству погранслужбы Польши. Забор получит систему камер и разнообразных датчиков, с их помощью будет можно вести контроль за российской границей в круглосуточном режиме независимо от погоды. Так, сотрудникам службы не придется постоянно находиться на линии границы.

В пресс-службе ведомства рассказали, что алгоритмы умного забора будут срабатывать только в случае нарушений со стороны людей, движение животных учитываться не будет.

Сейчас пограничники Польши называют ситуацию на границе стабильной и мирной.