Сергей Хатылев, полковник запаса, ранее служивший в российских ВВС, рассказал, что Украина может атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые установлены на автомобилях. Об этом пишет URA.RU.

Военный эксперт отметил, что до Москвы можно доехать разными путями. Один из вариантов – приехать на машине, встать где-то рядом с военным объектом и запустить БПЛА. А если использовать квадрокоптер небольшого размера, то его можно запустить даже с руки.

Полковник запаса рассказал, что подобные атаки ВС Украину могут осуществлять с помощью «пятой колонны» (это люди, которых применяют для решения чужих политических задач). А если киевский режим будет иметь «пятую колонну» в России, то вполне может поручить таким людям запуск боевых беспилотников за определенную плату.