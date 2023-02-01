Полковник НМ ЛНР Виталий Кисилев сделал заявление в эфире телевизионной программы «Соловьев. Live» о том, что подразделения вооруженных сил Украины в день могут совершать до пяти-семи попыток провести контратаку по направлению к населенному пункту Кременная.

По его словам, данные безуспешные атаки приводят только к огромному количеству жертв личного состава украинской армии. Небольшие диверсионные группы ежедневно пытаются прощупать оборону российских подразделений на линии соприкосновения, чтобы найти слабое место и нанести решительный удар бронетанковой группой. Однако, по словам Киселева, каждая такая попытка атаковать заканчивается плачевно для ВСУ.

Полковник Киселев отметил, что сдерживать постоянный натиск украинских военнослужащих удается, в том числе, и благодаря грамотно организованной линии обороны подразделений вооруженных сил Российской Федерации. При этом, по его словам, российская армия постепенно с боями продвигается в направлении к населенному пункту Терны, расположенному на территории ДНР.