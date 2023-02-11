Как сообщает в своем материале «Царьград», бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что можно было бы избежать кровопролитного конфликта на территории Украины. При этом он назвал виновного в уничтожении украинского народа.

Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия несет чудовищные потери, в основном из-за артиллерийских обстрелов. При этом американский полковник в отставке отметил, что Вашингтон продолжает отправлять на территорию Украины новые системы вооружений, чтобы в результате погибло еще большее количество простых украинских граждан.

Макгрегор выразил уверенность, что в скором времени может начаться новое наступление российской армии. При этом он делает прогноз, что, несмотря на всю оказанную военную помощь Запада, Украина не сможет выстоять в этом противостоянии. Также он отметил, что всего этого можно было бы легко избежать, если бы США согласились на нейтральный и внеблоковый статус Украины.