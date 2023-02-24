Предложенный Китаем мирный план по урегулированию украинского кризиса и прекращению боевых действий в зоне специальной военной операции выглядит наивным, однако решает сразу две важные задачи. Об этом рассказал известный политолог и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

По мнению политолога, китайский вариант урегулирования кризиса на территории Украины полностью позиционирует КНР на российской стороне. По этой причине власти США и Украины не будут его рассматривать. Предложенный китайской стороной мирный план предполагает фиксацию линии фронта, что воспринимается Киевом и Вашингтоном, как победа Российской Федерации.

По словам Ткаченко, Пекин хочет представить, в первую очередь, своим гражданам тот факт, что Китай является глобальным государством, способным решать непростые международные проблемы. Также китайские власти демонстрируют свое мнение по поводу решение украинского кризиса развивающимся странам, для которых этот конфликт является малозначимой периферийной проблемой.