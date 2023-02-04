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Как сообщает «Московский Комсомолец», немецкий политолог Владимир Сергиенко выразил мнение, что в случае военного переворота в Киеве боевые действия на территории Украины могут быть прекращены.

Политолог из Германии сообщил, что как только лидеры западных стран осознают, что затраты на поддержание возможности киевского режима вести боевые действия на фронте уже превышают получаемую прибыль от конфликта, они начнут давить на украинскую власть в целях его завершения.

При этом Сергиенко не исключает, что одним из вариантов достижения мирного соглашения для урегулирования украинского конфликта является организация военного переворота в Киеве. По словам политолога, запад с легкостью может организовать реализацию подобного сценария на территории Украины. Владимир Сергиенко считает, что именно представители украинского военного командования прекрасно знают реальную обстановку на фронте и осознают, какие последствия для страны наступят в случае затягивания боевых действий.

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