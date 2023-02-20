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В ходе своего визита в Польшу, который пройдет с понедельника по вторник, американский президент Джо Байден выступит с речью, которая может стать кульминацией всей антироссийской риторики Запада за последний год. Как сообщил РИА Новости политолог Борис Межуев, во время своего выступления Байден может обратиться к гражданам России с призывом выступить против СВО.

Администрация Белого дома сообщила, что двухдневный визит Джо Байдена в Польшу завершится 22 февраля. Во время своего визита американский президент проведет встречи с лидерами стран восточной Европы, входящих в состав НАТО, а также выступит со своей речью.

Российский политолог уверен, что Байден решил отказаться от посещения Украины из-за отсутствия гарантий безопасности, поэтому кульминацией борьбы западных стран против России станет выступление американского лидера в Польше. Межуев предполагает, что Байден будет говорить о том, что в настоящий момент идет не просто борьба между Россией и НАТО во главе с США, а между Россией и действующим миропорядком.

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