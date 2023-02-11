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В своем новом материале, опубликованном в издании Bild*, политолог Джордж Фридман написал, что ближайшие недели могут стать кульминационным моментом боевых действий на территории Украины.

Аналитик уверен, что в настоящее время украинский кризис уверенно приближается к своей новой переломной точке. Фридман написал, что прежде вооруженным силам Украины удавалось довольно успешно действовать в обороне, предотвращая прорывы российской армии вглубь своей территории.

Однако, как отмечает в своем материале Фридман, в последний месяц российская армия начала действовать более успешно. Поэтому, если вооруженным силам России удастся развить свой успех, украинскую армию ждут серьезные проблемы.

При этом, автор материала сообщает, что главной проблемой украинской армии является отсутствие дальнобойных ракет. Западные партнеры уже пообещали предоставить такое вооружение ВСУ, но тогда возникает другая опасность – прямой конфликт между США и Россией из-за сбоя в управлении предоставленного западом оружия, отмечает Фридман.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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