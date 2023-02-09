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Сотрудники пограничной службы Белоруссии перехватили разведывательный беспилотник, принадлежащий ВСУ.

В ведомстве госпогранслужбы сообщили, что дрон был оснащен видеокамерой с целью ведения разведки. Отмечается, что БПЛА летел с украинской стороны и направлялся в тыл Белоруссии.

Специалисты погранслужбы при помощи радиоэлектронного оружия сбили дрон. Доказательством того, что беспилотник летел с целью разведки, стала информация на изъятой с него карте памяти. Устройство вело съемку технических средств охраны границы на белорусской территории.

Ранее Виктор Гулевич, глава Генштаба белорусских ВС, рассказал, что граница с Украиной вызывает наибольшую тревогу у властей Минска. С его слов, белорусская погранслужба регулярно фиксирует нарушения на границе со стороны Украины.

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