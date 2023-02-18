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Как передает РИА Новости, в штате Огайо, где произошла вытечка химических веществ в результате крушения поезда, массово начали погибать животные. Сообщается, что количество умерших зверей уже насчитывает тысячи особей. Люди не хотят возвращаться в свои дома, а те, кто все-таки вернулся, пьют только бутылированную воду и отмечают ухудшение самочувствия.

Инцидент произошел в первых числах февраля, однако о нем заговорили только недавно. Напомним, что грузовой поезд компании Norflok Southern Corp, который следовал из Иллинойса в Пенсильванию, сошел с рельсов около 21:00 3 февраля поблизости населенного пункта Ист-Палестайн в штате Огайо. После аварии было объявлено чрезвычайное положение и жителей города в срочном порядке эвакуировали службы спасения.

Вспыхнувший на месте аварии пожар не могли потушить на протяжении двух суток, поэтому во избежание взрыва, власти приняли решение о контролируемом сбросе химических веществ. В результате этого, произошло загрязнение окружающей среды, масштабы которого еще необходимо оценить специалистам. Список химических веществ, перевозимый на этом поезде, СМИ еще не доступен.

Однако уже достоверно известно, что в 20 цистернах было такое ядовитое вещество, как винилхлорид, которое приводит к непоправимому вреду для живых организмов. Именно поэтому правительством США максимально замалчиваются истинные масштабы данной катастрофы. Это событие уже получило название «американский Чернобыль».

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