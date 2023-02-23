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Во время своего выступления перед Федеральным собранием президент России объявил о приостановке участия в ДСНВ-3. Данный договор подразумевал взаимное сокращение ядерного оружия со стороны России и США.

Президент РФ заявил, что Запад напрямую причастен к попыткам осуществить удары по российским базам стратегической авиации. Именно поэтому страна приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Данный договор был подписан еще в 2010 году президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Бараком Обамой. Конгрессом он был одобрен в декабре 2010 года, а Госдумой в январе 2011 года. Страны обменялись ратификационными грамотами 5 февраля 2011 года.

Согласно ДСНВ-3, американские и российские инспектора должны следить, чтобы каждая из сторон соблюдала данное соглашение. По Договору, как США, так и РФ могут иметь не более 1550 развернутых стратегических боеголовок и не более 700 ракет большой дальности и тяжелых бомбардировщиков.

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