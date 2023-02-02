Военные Украины оказывают серьезное сопротивление на территории Марьинки. По этой причине ВС России применили против неприятеля удары при помощи зажигательных снарядов, сообщает портал «Военное дело».

В Сети появились кадры, на которых показан «адский салют». Его устроили российские военные над позициями украинских боевиков в Марьинке.

Командование ВСУ перебросило резервы в этот практически разрушенный город. Именно это помешало двигаться вперед ВС РФ.

Украинские солдаты укрываются в руинах, в подвалах. Российские военные нанесли удар зажигательными снарядами из РСЗО «Град» для того, чтобы огонь дошел до противника в укрытиях.

Ранее появилась информация, что украинские ВС могут пойти в отступление в Бахмуте из-за серьезных потерь живой силы.