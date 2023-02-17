Группа исследователей приступила к изучению глубокой нейронной сети, являющейся одним из видов искусственного интеллекта, при помощи одного из популярных среди физиков и инженеров видов математического анализа. Об этом сообщает в своем материале американский журнал PNAS.

Результаты проведенного исследования позволили определить, что системы искусственного интеллекта лучше справляются со многими расчетами, которые люди уже давно выполняют самостоятельно.

Например, использование глубоких нейронных сетей для прогнозирования погодных явлений, в том числе и при экстремальных условиях, позволяет применять их в различных климатических приложениях.

Один из авторов исследования инженер-механик из Университета Райса в Техасе Педрам Хассанзаде рассказал, что его команда, имея большой опыт работы в области метеорологии, обнаружила тот факт, что глубокие нейронные сети прекрасно подходят для совершения вычислений в подобных системах.