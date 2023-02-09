Петербургский суд взыскал с ГУДП «Центр» полмиллиона рублей в пользу жительницы Северной столицы, получившей травму позвоночника в результате падения на неубранном тротуаре.

8 февраля Смольнинский районный суд рассмотрел иск Валерии Балуевской, требовавшей возмещения ущерба и компенсации морального вреда. В результате падения на льду в Центральном районе, девушка получила травму позвоночника. Иск был удовлетворен полностью, и теперь ГУДП «Центр», чьи сотрудники должны были убирать указанный участок, обязан выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Жители города уже неоднократно добивались выплаты компенсаций за полученные травмы через суд. В декабре 2022 года жительница Шушар отсудила у подрядчика 50 тысяч рублей за полученную травму коленного сустава.

Также в ноябре 2022 Василеостровский районный суд взыскал в пользу 68-летней пенсионерки 75 тысяч рублей с УК «Нарвская». Женщина упала на обледеневшей дорожке и сломала руку.

В январе 2023 года стало известно, что прокуратура Красногвардейского района поможет получившей травмы от падения пенсионерке добиться компенсации в размере 500 тысяч рублей. Инцидент получил широкую огласку, а петербуржцы назвали его наглядным примером «эффективности» реформы ЖКХ, проводимой чиновниками Смольного и главой города Александром Бегловым.