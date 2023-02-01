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Как сообщает в своем материале «Газета.ru», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал свой комментарий по поводу выделения Украине очередного пакета военной помощи США на общую сумму в 2,2 миллиарда долларов, в который могут быть включены также и ракеты повышенной дальности.

По его словам, данные действия Соединенных Штатов Америки приведут к очередному увеличению эскалации на территории Украины, однако никаким образом не смогут повлиять на ход специальной военной операции. Песков сообщил, что главная цель вооруженных сил Российской Федерации на данный момент заключается в достижении поставленных президентом Путиным целей СВО. Поэтому спецоперация будет продолжена до выполнения всех поставленных планов.

Отвечая на вопрос журналиста, о возможной встречи президента США Джо Байдена и лидера Российской Федерации Владимира Путина для переговоров по вопросу Украины, Песков заявил, что «пока планов по переговорам нет».

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