Вооруженные силы США начали более пристально следить за любой активностью в своем воздушном пространстве на фоне инцидента с аэростатом КНР, сбитым американским военным самолетом. Данное заявление было сделано помощником главы Пентагона по Западному полушарию Мелиссой Далтон.

Во время своего брифинга для журналистов Далтон добавила, что в настоящее время военные США начали более пристально следить за любой активностью в небе страны на данной высоте. Именно таким образом и объясняется тот факт, что вооруженные силы США смогли обнаружить больше подобных объектов в воздухе.

Сообщается, что в воскресенье вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сбили очередной объект в воздушном пространстве Северной Америки. Данный инцидент стал уже четвертым по счету за последние восемь дней. Отмечается, что первый неопознанный объект в небе над США оказался китайским аэростатом, который беспрепятственно пересек всю территорию страны и был сбит над Атлантикой.