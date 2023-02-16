Вооруженные силы США завершают процедуру замены неисправной детали вертолетного двигателя, устанавливаемого на воздушной машине модели CH-47 Chinook. Представители Пентагона заявили о том, что проблема, которая послужила причиной возгорания нескольких силовых установок вертолетов, почти решена.

Об этом в своем материале сообщает издание Defense News, ссылаясь на заявление офицера ответственного за техническое обслуживание самолетов и вертолетов Армейского авиационного и ракетного командования США Патрика О‘Нила.

По словам американского офицера, вооруженные силы США планируют заменить неисправную деталь двигателей вертолетов Chinook уже к концу февраля 2023 года. Сообщается, что данная неисправность связана с уплотнительным кольцом двигателя Т55 для вертолета Chinook, которое производит компания Boeing.

Данные уплотнительные кольца не соответствуют спецификациям для данной модели двигателя, что могло стать причиной неисправности. Сообщается, что до февраля 2019 года детали для технического обслуживания двигателей вертолетов ВС США поставлялись компанией Honeywell, однако после армия США взяла данные обязанности на себя.