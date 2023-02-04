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В очередной пакет помощи Киеву от Вашингтона будут входить боеприпасы GLSDB дальнего радиуса действия. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, применять или нет эти дальнобойные снаряды по Республике Крым, решать будет киевская власть.

Райдер подчеркнул, что новые поставки, включающие вооружение с большим радиусом действия, позволят ВСУ проводить операции с целью возврата своих суверенных территорий. Осуществление планов по проведению данных операций является исключительно собственным решением украинского руководства.

Ранее сообщалось, что переданная Вашингтоном очередная военная помощь равна сумме 2.2 миллиардов долларов. В новый пакет будут включены снаряды большой дальности для реактивной системы залпового огня HIMARS, средства противовоздушной обороны и бронированные машины.

GLSDB представляет собой бомбу малого диаметра наземного базирования с дальностью выше 150 км. Данный вид снаряда является совместной разработкой корпорации Boeing и компании Saab. К снаряду был добавлен ракетный двигатель, поэтому он стал обладать высокой дальностью. GLSDB приспособлены к запуску при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

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