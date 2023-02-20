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Как сообщает РИА Новости, если бы не поставки артиллерийских систем калибра 155 миллиметров стандарта НАТО для ВСУ, то Украина уже давно была бы повержена на фронте. Соответствующий материал был опубликован в испанской газете Pais.

Испанские журналисты в своем материале проанализировали арсенал, имеющийся в распоряжении украинской армии, и пришли к выводу, что без использования 155-милимитровых гаубиц стандарта НАТО Украина уже давно проиграла бы в этом конфликте.

Как отмечает испанское издание, арсенал гаубиц украинской армии на 60% состоит из старых орудий еще советского производства, представляющих опасность и для самих солдат ВСУ из-за своего плачевного состояния и возраста. Советские орудия используют снаряды калибра 122 и 152 миллиметра, которые уже не производятся в достаточных объемах ни на Украине, ни в Восточной Европе.

При этом 30% украинской артиллерии уже состоит из современных западных орудий калибра 155 миллиметров. Ссылаясь на утверждение украинского военного аналитика, испанские журналисты отметили, что именно натовская артиллерия «имеет значение» на поле боя.

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