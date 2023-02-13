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Госпитали на Украине работают круглосуточно, все отделения медицинских учреждений переполнены ранеными солдатами. Об этом рассказали медики из больницы в Днепре, куда свозят украинских боевиков с Артемовска и Угледара.

Врачи отметили, что в последние дни у военных стал другой характер ранений. Появилось много пулевых ранений, это указывает на характер боев в зоне столкновения. То есть бои стали контактными, а раньше были артиллерийские дуэли.

Также один из раненых бойцов, который находится в госпитале на лечении, рассказал, что сейчас тактика на поле боевых действий всегда одинаковая – большое количество «мяса» как в личном составе, так и в боевой технике. Он рассказал, что требуется идти только напролом, при этом необходимо прощупывать каждую посадку.

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