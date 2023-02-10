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Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что преступные действия киевского режима в очередной раз подтверждаются опубликованным видео с расстрелом безоружных российских солдат, оказавшихся в плену у бойцов ВСУ.

По его словам, такие действия украинских солдат не могут быть простым самоуправством. Очевидно, что украинское руководство отдало соответствующий приказ. Поэтому, по мнению Орджоникидзе, данный эпизод в очередной раз доказывает тот факт, что с преступным киевским режимом нельзя ни о чем договариваться.

Орджоникидзе уверен, что представители западных стран делают все возможное, чтобы прикрыть преступные действия вооруженных сил Украины, которые постоянно нарушают нормы международного гуманитарного права. Также он подчеркнул, что ни одно из подобных преступлений киевского режима не будет оставлено без соответствующего наказания.

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